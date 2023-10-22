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Дана Уайт: двери в UFC всегда открыты для Фёдора Емельяненко

Дана Уайт: двери в UFC всегда открыты для Фёдора Емельяненко
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Президент UFC Дана Уайт рассказал об отношении его организации к бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко и ответил, может ли прославленный российский боец посещать тренировочный лагерь UFC.

«Федор еще дерется? Слушай, Федору в любое время открыты двери в штаб-квартиру UFC. Он может приехать и пообедать со мной, может тренироваться и делать все, что ему хочется. Мы были бы счастливы увидеть его здесь», — приводит слова Уайта «Спорт-экспресс».

Последним поединком Фёдора Емельяненко был бой против против американца Райана Бейдера на Bellator 290 в феврале 2023 года, в котором россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Фёдора 48 поединков, в которых он одержал 40 побед (15 нокаутом), потерпел 7 поражений и ещё один бой остался без результата.

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