Уайт — про Шару Буллета: как можно быть из Дагестана и не уметь защищаться от тейкдаунов

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о технических навыках Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет), который провёл свой дебютный бой в промоушене. Напомним, соперником Буллета на UFC 294 был бразильский боец Бруно Силва.

«Он опасный парень, но я правда не знаю, как можно быть из Дагестана и иметь нулевую защиту от тейкдаунов. Ему надо это улучшить. Но в остальном он выглядел невероятно. Мне он нравится», — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 294.

Всего на счету Шарабутдина 12 поединков в смешанных единоборствах, все бои он заканчивал победами.

Напомним, главным боем вечера стал поединок Ислама Махачева и Александра Волкановски, в котором Махачеву удалось защитить свой чемпионский титул в лёгкой весовой категории.