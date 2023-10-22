«Никто не делал подобного с Алексом». Уайт отреагировал на победу Махачева над Волкановски

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на победу чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева (24-1) над чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски (26-2) на UFC 294 в Абу-Даби. Напомним, Махачев поймал соперника хай-киком и потряс его. Волкановски упал около сетки, и после непродолжительного добивания рефери остановил поединок.

«Феноменальный финиш в стиле КроКопа. Ислам финишировал Волкановски, это было впечатляюще. Он уронил стойкого бойца, который отлично держит удар. Никто не делал подобного с Алексом», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, Махачев оказался сильнее Волкановски, завершив бой в первом раунде. Поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой Махачева судейским решением. Поражение от Махачева стало для 35-летнего Волкановски вторым в UFC и третьим — в профессиональной карьере.