Махачев: рад, что закрыл все вопросы с Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев подвёл итоги боя с австралийцем Алексом Волкановски, в котором он одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

«Я не показываю, но очень рад. Всю неделю смотрю эти видео, фото, о том, что происходит в мире. Даже сам лагерь не приносил наслаждения, бойцовская неделя была загруженной. Конечно, я рад, что закрыл все вопросы с Волкановски, потому что их было много после первого боя. Может, кто-то сомневался, но моя команда знала, что я в том бою не был тем бойцом, которым показал себя сегодня. Там я не смог себя показать и было много факторов.

Я был рад, что для меня нашли замену в лице Волкановски. Рад, что завершил бой в начале, потому что если бы это затянулось, то говорили бы, что Алекс не восстановился или что-то такое. Так что рад, что завершил в первом раунде», — сказал Махачев UFC Eurasia.