Махачев рассказал, кто может стать его следующим соперником в UFC

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев ответил на вопрос, кто может стать его следующим соперником.

«Думаю, люди давно знают, кто лучший боец в мире. Мне без разницы эти рейтинги, эти строчки, главное — побеждать соперников. Пусть сохранят его вторым, поставят меня третьим, мне без разницы. Люди знают, кто лучший боец в мире.

Кто следующий? Я уже говорил, у меня есть два готовых претендента — Гэтжи и Оливейра. Думаю, их можно свести и поставить против меня реального претендента. Если я побью кого-то из них следующим, то второй будет ждать. Это как-то не стыкуется. Надо определить настоящего претендента. Когда хочу вернуться? Как только, так сразу», — сказал Махачев UFC Eurasia.

Напомним, на турнире UFC 294 Махачев нокаутировал австралийца Алекса Волкановски в первом раунде.