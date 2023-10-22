Кадыров: Чимаев доказал, что является одним из самых сильнейших бойцов современности

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о победе Хамзата Чимаева над Камару Усманом на турнире UFC 294.

«Наш дорогой БРАТ, непобедимый «Борз» Хамзат Чимаев! Он в 13-й раз доказал всему миру, что по праву является одним из самых сильнейших бойцов современности. Список поверженных чеченским «Волком» файтеров пополнился экс-чемпионом UFC Камару Усманом. С самых первых секунд Хамзат показал захватывающий поединок, задействовав весь арсенал своих бойцовских навыков. Он вырвал победу у легендарного бойца решением большинства судей. Таким образом, Хамзат успешно продолжает свой путь, придерживаясь стиля — пришёл, увидел, победил! Теперь он становится главным претендентом на титульный бой», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Напомним, Чимаев одержал победу над Усманом судейским решением.