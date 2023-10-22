Ислам Махачев: я лучший боец в мире на данный момент

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев назвал себя сильнейшим бойцом в мире на данный момент.

«Некоторые люди недооценивают мою ударную технику, но теперь они будут ее уважать, а я показал, что являюсь не просто борцом, грепплером, или ударником. Я лучший боец ММА. Я лучший боец в мире на данный момент.

В моём весе все уже друг друга перебили. Сбитые лётчики. У Чарльза поражения, у Гэтжи поражения, Порье. Такая неразбериха. Поэтому говорю, что нужно определить реального претендента. Второй пояс очень сильно мотивирует, назревает сильная конкуренция, громкие бои. Может быть, я там задержусь, если удастся», — сказал Махачев UFC Eurasia.

Напомним, Махаев на турнире UFC 294 нокаутировал австралийца Алекса Волкандовски в первом раунде.