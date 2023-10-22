Махачев рассказал, какое сообщение получил от Хабиба после победы над Волкандовски

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, какое сообщение получил от Хабиба Нурмагомедова после победы над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 294.

«Мы долго еще не успели попереписываться, ну вот он написал: «Что ты за бомба! Оформил чётко, красавчик!». Вот всё его сообщение», — сказал Махачев UFC Eurasia.

Махачев завершил бой в первом раунде, нокаутировав своего соперника. Отметим, Поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина судейским решением.

Махачев одержал 25-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Волкановски, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьеру. Также на его счету 26 побед.