Махачев — о переходе в другую весовую категорию: добавим качку, веса, и мощь добавится

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев после победы над австралийцем Александром Волкановски на UFC 294 отдал должное своему сопернику и оценил, хватит ли ему мощи для выступлений в полусреднем весе.

«Я выразил уважение Волкановски. Много же людей могли выйти на замену, многие хотели этот шанс. Порье был согласен, Гамрот был наготове. Но бой с Гамротом это не то же самое, что с Волкановски. Алекс принял бой на коротком уведомлении, приехал сюда, интерес к бою не потерялся и даже повысился. Я выразил ему благодарность, ему и его тренерам. Я рад, что победил, но ему желаю здоровья, такие поражения точно к хорошему не приводят.

Хватит ли мощи в полусреднем весе, если Волкановски развернул меня в клинче? Знаешь, у Волкановски достаточно мощи. В своём дивизионе он самый мощный. Это был мой план — зацепиться. Когда он меня развернул в клинче… в любом положении клинч был выгоден для меня в этом бою, потому что он ниже меня. Даже в этом клинче можете посмотреть, сколько хороших коленей я ему приземлил, сколько попал ударов. Я в этом положении очень хорошо себя чувствую, меня перевести будет тяжело в этом положении.

Я висел на его руках, прочувствовал его немного. Это был один из планов на бой, я сделал проход в ноги, но это не был взрывной проход, я аккуратно оттуда перешел в корпус. Был план зацепиться, чуть почувствовать, размягчить его и потом работать. А насчет перехода в другую весовую — мы добавим качку, веса, и мощь добавится», — сказал Махачев на пресс-конференции.