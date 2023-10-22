Кадыров оценил слова Чимаева в поддержку Палестины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о речи Хамзата Чимаева после победы над Камару Усманом на турнире UFC 294, в которой он поддержал Палестину.

«Трогательной получилась и победная речь Хамзата. Первые слова нашего БРАТА были в поддержку всех народов, которые сегодня пребывают в угнетенном положении. Он особо выделил Палестину и, находясь в эпицентре внимания всего спортивного мира, решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа. Хамзат тем самым показал, насколько сильно болит за братский палестинский народ его сердце истинного мусульманина. Это заслуживает глубокого уважения», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Напомним, Чимаев одержал победу над Усманом судейским решением.