Кадыров прокомментировал остановку боя между Анкалаевым и Уокером

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на то, что бой россиянина Магомеда Анкалаева (17-1) и бразильца Джонни Уокера был признан несостоявшимся.

«Поединок ещё одного нашего брата Магомеда Анкалаева с бразильцем Джони Уокером признан не состоявшимся. Он был остановлен после непреднамеренного нанесения Магомедом запрещённого удара. Уокер мог продолжить бой. На мой взгляд, встречу нужно было возобновить, чтобы Анкалаев довел её до логического для себя конца. Причём обеспечил бы он свою победу, уверен, досрочно», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Напомним, во время боя Анкалаев, прижав соперника к сетке, ударил его коленом в голову в тот момент, когда тот находился на трёх точках опоры, после чего рефери остановил поединок. Доктор, осмотревший бразильца, заявил, что он не может продолжить бой.