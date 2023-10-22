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«Хабиб – человек слова». Махачев – об отсутствии Нурмагомедова на UFC 294

«Хабиб – человек слова». Махачев – об отсутствии Нурмагомедова на UFC 294
Ислам Махачев
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Чемпион UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Ислам Махачев затронул тему того, что известный боец Хабиб Нурмагомедов отсутствовал на турнире UFC 294.

«Я знаю, что Хабиб очень хотел бы быть здесь и вместе с нами находиться все это время, но просто Хабиб — человек слова. Огромная ему благодарность, что он был в моём тренировочном кэмпе, что целый месяц с нами здесь тренировался и помогал мне готовиться», – сказал Махачев на пресс-конференции после боя с Волкановски.

Напомним, Махачев завершил бой против австралийца Александра Волкановски в первом раунде, нокаутировав своего соперника. Отметим, что поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина судейским решением.

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