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Чендлер: бои в стойке — криптонит для Махачева

Чендлер: бои в стойке — криптонит для Махачева
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Американский боец UFC Майкл Чендлер, выступающий в лёгкой весовой категории (до 70,3), поделился мнением о технике конкурента по дивизиону Ислама Махачева, который победил австралийца Александра Волкановски в главном поединке ивента UFC 294.

«Ислам не дрался ни с кем, кто видит красный свет. Он не участвовал в боях в стойке, а дрался с лощёными парнями. Бои в стойке — его криптонит», — написал Чендлер в социальной сети X (ранее — Twitter).

Победа над Волкановски стала для Махачева 15-й в промоушене UFC. Для Ислама это вторая подряд защита титула (обе — в боях с Александром). Ранее он победил Чарльза Оливейру сабмишеном во втором раунде на UFC 280, когда был претендентом, а позднее взял верх над Волкановски на UFC 284 единогласным судейским решением.

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