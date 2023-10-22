Ислам Махачев: проще драться в России, но руководство UFC хочет видеть меня в Абу-Даби

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Ислам Махачев рассказал о том, где, на его взгляд, проще драться с соперниками.

«Где проще драться? В Москве, наверное, в Санкт-Петербурге, когда были турниры там. Дома потренировался, провёл кэмп, приехал и подрался. Говорят про Абу-Даби, но руководство UFC хочет видеть меня здесь, потому что этого хотят и фанаты. Поэтому меня сюда ставят. Мне это удобно. Не так далеко от дома, разница [во времени] в один час только. Когда вся арена поддерживает, это сказывается не только на бойце, но и на судьях. На каждый удар, даже если он мимо, реагируют — и это даёт эффект. Так было в Австралии. Я смотрю повторы — такие крики, когда удар прошёл мимо лица, что сам думаешь: «Я пропустил, что ли?», – сказал Махачев на пресс-конференции после боя с Волкановски.

Напомним, Махачев завершил бой с австралийцем Александром Волкановски в первом раунде, нокаутировав своего соперника. Отметим, что поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина судейским решением.