Чендлер: план на ближайший год — нокаутировать Макгрегора и Махачева

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, выступающий в лёгкой весовой категории (до 70,3 кг) промоушена UFC поделился с публикой карьерными планами на ближайший год. Бывший претендент на чемпионский титул UFC заявил, что хотел бы подраться с ирландским бойцом Конором Макгрегором, который провёл свой последний бой в июле 2021 года, и с действующим чемпионом дивизиона Исламом Махачевым.

«План на 12 месяцев: нокаутировать Конора и нокаутировать Ислама. Я откалиброван именно туда, где я должен быть. На чеку. Увидимся скоро, парни», — написал Чендлер в социальной сети X (ранее — Twitter).

Напомним, ранее появлялась информация о том, что бой Чендлера и Макгрегора может состояться ближайшей зимой, вполне вероятно возвращение Макгрегора в октагон на UFC 300.