Чемпион UFC Махачев рассказал, как будет проводить время после победы над Волкановски

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Ислам Махачев рассказал о том, как будет проводить время после победы над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 294, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ).

«Чуть нога побаливает. Сижу, и боль всё сильнее и сильнее. Но долгих перерывов не будет. Их и никогда у нас не было. Приду, первая тренировка — регби, побороться с кем-нибудь», – сказал Махачев на пресс-конференции после боя с Волкановски.

Напомним, Махачев завершил бой против австралийца Александра Волкановски в первом раунде, нокаутировав своего соперника. Отметим, что поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина судейским решением.