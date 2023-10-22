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Ислам Махачев установил уникальный рекорд в UFC

Ислам Махачев установил уникальный рекорд в UFC
Ислам Махачев
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Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев установил уникальный рекорд в американском промоушене.

Никто до Махачева не проводил три поединка подряд в UFC против соперников из топ-3 рейтинга pound-for-pound (рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий). Ислам при этом победил всех своих оппонентов – дважды австралийца Александра Волкановски и один раз бразильца Чарльза Оливейру.

Напомним, Махачев завершил бой против австралийца Александра Волкановски в первом раунде, нокаутировав своего соперника. Отметим, что поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина судейским решением.

22 октября 2022 года Махачев победил Оливейру удушающим приёмом во втором раунде, тем самым завоевав титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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