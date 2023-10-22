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«Он опасен». Немков предположил, с кем Махачев может провести следующий бой

«Он опасен». Немков предположил, с кем Махачев может провести следующий бой
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Экс-чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории, боец смешанных единоборств Вадим Немков назвал имена соперников, который мог бы бросить вызов действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Исламу Махачеву. Немков предположил, что Джастин Гэтжи и Чарльз Оливейра могли бы навязать Махачеву серьёзную конкуренцию.

«В лёгком весе есть Гэтжи, есть Оливейра, но его Махачев в прошлый раз переехал. Гэтжи очень опасен, с хорошей защитой от борьбы. UFC решать, с кем сводить Ислама. А пока он всех проходит легко», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Махачев во второй раз подряд смог защитить свой чемпионский титул в поединке против австралийца Александра Волкановски.

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