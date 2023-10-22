Аспиналл: даже если Волкановски проиграет ещё 20 боёв, не перестану его поддерживать

Британский боец UFC Том Аспиналл, выступающий в американском промоушене в тяжёлом весе, рассказал, что всё равно будет поддерживать австралийца Александра Волкановски от россиянина Ислама Махачева, несмотря на поражение в рамках турнира UFC 294.

«Волкановски – легенда. Он может хоть ещё 20 боёв проиграть, но я не перестану его поддерживать. Я его фанат на всю жизнь», – написал Аспиналл в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Махачев завершил бой с Волкановски в первом раунде, нокаутировав своего соперника. При этом вместо австралийца изначально должен был драться бразилец Чарльз Оливейра, который незадолго до боя получил травму и не смог принять участие в поединке.

Отметим, что поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина судейским решением.