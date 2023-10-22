Махно: если Махачев перейдёт в средний вес, то это будет вызов самому себе

Российский боец смешанных единоборств Алексей Махно поделился мнением о возможном переходе Ислама Махачева в полусреднюю весовую категорию (до 77,1 кг) и заявил, что это будет серьёзный шаг в карьере действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70,3 кг).

«Я думаю, что для зрителя предпочтительнее переход Махачева в полусредний вес. В любом случае это вызов себе, это такое мощное наследие. По-моему, четыре бойца в истории были двойными чемпионами. У Ислама есть шанс стать пятым. Конечно, это что-то новое, новая мотивация. Нет смысла драться с одними с теми же. В 70 кг только те, кого уже побеждал Махачев и Хабиб – имею в виду их команду.

Стилистически для Махачева удобнее Эдвардс, потому что он борется в разы хуже Ковингтона. Ислам, наверное, вообще боец без слабых мест, но габаритами Леон будет побольше. Колби поменьше, но он очень хорошо дышит, задирает темп и в принципе более универсален, с хорошей базой вольной борьбы. У каждого из них есть и сильные, и слабые стороны, но мне кажется, что Исламу было бы попроще именно с Эдвардсом. Они оба ему по силам. Как зритель я бы хотел увидеть Махачева двойным чемпионом», — сказал Махно в интервью «РБ Спорт».