Дана Уайт раскритиковал Дудакову за огласку того, что она выступала на UFC 294 с инфекцией

Президент UFC Дана Уайт задался вопросом о причинах того, что Виктория Дудакова вышла на бой против Джин Ю Фрей на UFC 294, несмотря на заражение инфекцией стафилококка.

«Если вы хотите врать и скрывать подобные травмы, то делайте это у себя дома. Зачем сидеть здесь и рассказывать, что у тебя было заражение? Охрененно странное решение, если честно», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 294.

Поединок против Джин Ю Фрей стал для Дудаковой третьим в промоушене UFC и восьмым на профессиональной арене в смешанных единоборствах, все бои они завершила победами.

Отметим, что в преддверии турнира бразильский боец Пауло Коста снялся с боя против Хамзата Чимаева, вместо Косты участие в поединке принял Камару Усман.