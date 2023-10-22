Кадыров прокомментировал приезд Чимаева в Чечню

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал приезд непобеждённого бойца в UFC Хамзата Чимаева в родные края.

«Прошедший накануне бой Хамзата Чимаева стал настоящим украшением турнира UFC. В противостоянии с Камару Усманом он продемонстрировал высокий уровень физической и моральной подготовки. Само собой, результат поединка и в целом сам бой не оставили никого равнодушным. Но мало кто знает, что практически всю встречу Хамзат провёл со сломанным в первом раунде пальцем. Несмотря на это, наш боец не просто держался на высочайшем уровне, но даже сумел из такой нелёгкой ситуации выйти победителем. Восхищён его выдержкой!

После завершения главного события наш чемпион отправился в родную Чеченскую Республику, где его с нетерпением ждала восторженная публика в лице соотечественников. Отмечу, что Хамзат подарил праздник многочисленной армии поклонников, которые впечатлены его талантом и невероятным упорством. Об этом свидетельствует торжественная встреча, организованная болельщиками в Международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Я, как и миллионы фанатов Хамзата, справедливо считаю его выдающимся бойцом современности. В отличие от тех, кто полагается на талант, Хамзат упорно трудился, оттачивая своё мастерство день за днём. Именно поэтому его успех — лишь 1% таланта и все 99% труда. То, как он относится к избранному делу, сколько сил и времени в это вкладывает, должно служить ярким примером для всех наших спортсменов, желающих в будущем взойти на пьедестал. Уверен, чеченский «Борз» сможет добиться ещё большего успеха. Для этого у него есть огромный потенциал.

Я искренне желаю Хамзату новых достижений в карьере, крепкого здоровья и семейного благополучия! АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХУ АКБАР!» – написал Кадыров в своих социальных сетях.