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«Подумай дважды». Польский боец UFC бросил вызов Шаре Буллету

«Подумай дважды». Польский боец UFC бросил вызов Шаре Буллету
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Польский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Михал Олексийчук (19-6) заявил о желании провести поединок с непобеждённым российским проспектом Шарабутдином Магомедовым (16-0), дебютировавшим в организации на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Эй, рыжая борода, я слышал, ты ищешь столкновения? На твоём месте я бы продолжал охранять золото в конце радуги и не вступал бы в клуб больших мальчиков! Подумай дважды!» — написал Олексийчук в социальных сетях.

Михалу Олексийчуку 28 лет. Боец дебютировал в профессиональных MMA в 2014 году и в декабре 2017-го впервые подрался в UFC. Всего на счету поляка в престижнейшей организации мира 11 боёв, из которых в семи он одержал победу.

Ранее Алексей Олейник оценил дебют Магомедова в UFC.

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