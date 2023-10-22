В команде Фьюри назвали ожидаемую дату боя с Усиком

Спенсер Браун, представитель менеджмента чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, сообщил, что их команда намерена провести поединок с украинцем Александром Усиком до конца 2023 года.

«Усик не сможет подраться 23 декабря? Могу вас заверить, что это не так. Я уверяю вас, что мы настраиваемся на 23 декабря. Так что, на самом деле мы ни о чём не беспокоимся. Зачем? Вчера я разговаривал с его [Усика] менеджментом, у нас был долгий разговор. Слухи неверны, и мы на всех парах мчимся к 23 декабря», — сказал Браун в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в конце года. Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.