Боец поп-ММА Якубов задержан за публичное оправдание терроризма

В Москве задержан мужчина, обвиняемый в публичном оправдании террористической деятельности. По информации телеграм-канала Mash, им является 31-летний российский боец поп-MMA Ильяс Якубов.

Как сообщает следствие, в октябре 2023 года Якубов опубликовал в социальных сетях видеозапись с высказываниями, объясняющими необходимость осуществления террористической деятельности. Видеозапись находилась в открытом доступе на территории Российской Федерации.

Якубов был объявлен в федеральный розыск, в воскресенье, 22 октября, его местонахождение было установлено, после чего он был доставлен в подразделение столичного СК. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – публичное оправдание террористической деятельности, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».