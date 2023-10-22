Задержанный за оправдание терроризма Якубов был одним из участников драки на UFC 294

Российский боец поп-MMA Ильяс Якубов, на выходных задержанный в Москве за публичное оправдание террористической деятельности, прилетел в Россию из ОАЭ, сообщает телеграм-канал Mush.

Якубов посетил турнир UFC 294 в Абу-Даби, где стал участником скандального эпизода, в котором бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста ввязался в потасовку со зрителями, позже прокомментировав случившееся в социальных сетях.

Напомним, в октябре 2023 года боец опубликовал в социальных сетях видеозапись с высказываниями, объясняющими необходимость осуществления террористической деятельности. Видеозапись находилась в открытом доступе на территории Российской Федерации. Боец был объявлен в федеральный розыск, в воскресенье, 22 октября, его местонахождение было установлено, после чего он был доставлен в подразделение столичного СК.