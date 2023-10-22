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Стерлинг назвал предпочтительного соперника для Махачева

Стерлинг назвал предпочтительного соперника для Махачева
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал результат титульного реванша в лёгком дивизионе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся вчера, 21 октября, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

«Ислам, вау! С нетерпением жду его следующего боя. Думаю, бой Ислама и Гэтжи должен стать следующим. Чувствую, что у UFC будут сомнения касательно боя Ислама и Оливейры», — написал Стерлинг в соцсети X (ранее Twitter).

Победа на UFC 294 стала для Махачева 13-й подряд, его победная серия вошла в тройку длиннейших в истории престижнейшего промоушена в мире.

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