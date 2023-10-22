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«Я этого не ожидал». Волкановски рассказал о проблемах в реванше с Махачевым

«Я этого не ожидал». Волкановски рассказал о проблемах в реванше с Махачевым
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски, досрочно уступивший в реванше с обладателем титула в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым, высказался о своих ментальных проблемах по ходу боя.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся вчера, 21 октября, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

«Я чувствовал себя сильным. Я чувствовал себя сильным, и я говорил, что хочу наложить на него руки и всё такое… Я хотел нажать на курок, но чувствовал себя несколько странно, нерешительно, и я этого не ожидал. Я думал: «Я должен атаковать, должен атаковать…» А потом он поймал меня», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

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