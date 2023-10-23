Махачев обратился к болельщикам после победы над Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев поблагодарил болельщиков после победы над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 294.

«Огромная благодарность всем моим болельщикам, всем кто переживал и поддерживал. Рад, что получилось закрыть все вопросы и сомнения. Идём дальше», — написал Махачев в своей социальной сети.

Махачев одержал 25-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Волкановски, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьеру. Также на его счету 26 побед.

Ранее сообщалось, что Махачев установил уникальный рекорд в UFC. До Махачева никто не проводил три поединка подряд в UFC с соперниками из топ-3 рейтинга pound-for-pound (рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий).