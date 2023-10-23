Дос Аньос назвал единственного легковеса UFC, способного победить Махачева

Бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос заявил, что считает себя одного способным победить российского чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева.

«Глядя на рейтинг лёгкого веса, могу сказать, что не вижу никого, кроме себя, кто мог бы победить Ислама. И он сам это знает», — написал дос Аньос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на минувшем турнире по смешанным единоборствам UFC 294 Махачев встречался с представителем Австралии Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Махачев одержал победу в первом раунде, попав по сопернику хай-киком и принявшись добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски: