Джонни Уокер: Анкалаев намеренно нанёс запрещённый удар. Он грязный боец

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер заявил, что россиянин Магомед Анкалаев намеренно нанёс ему запрещённый удар во время поединка на UFC 294. Напомним, во время боя Анкалаев, прижав Уокера к сетке, ударил его коленом в голову в тот момент, когда Джонни находился на трёх точках опоры, после чего рефери остановил поединок. Доктор, осмотревший бразильца, заявил, что он не может продолжить бой.

«Это было намеренно, все мы знаем правила. Анкалаев – грязный парень», — написал Уокер на своей странице в соцсетях.

Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве:

Ранее мнением об ударе Анкалаева поделился известный российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, выступающий в промоушене Bellator.