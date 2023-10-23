Люк Рокхолд рассказал, на каком месте видит Махачева в рейтинге P4P от UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд отреагировал на победу чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева в поединке с обладателем титула в полулёгком весе Александром Волкановски. Из бой состоялся 21 октября на турнире UFC 294. Махачев поймал соперника хай-киком и потряс его. Волкановски упал около сетки, и после непродолжительного добивания рефери остановил поединок. Рокхолд высказал мнение, что Махачев в настоящий момент является лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (P4P).

«Номер один в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Поздравляю, брат, мастер-класс!» — написал Рокхолд на своей странице в социальных сетях.

Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим: