Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Суд избрал меру пресечения в отношении бойца Якубова, обвиняемого в оправдании терроризма

Суд избрал меру пресечения в отношении бойца Якубова, обвиняемого в оправдании терроризма
Комментарии

Российский боец поп-MMA Ильяс Якубов арестован до 11 декабря. Об этом информирует ТАСС. Якубова обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности. Ильяс вины не признаёт.

Отмечается, что постановление об аресте пока не вступило в силу и может быть обжаловано стороной бойца в Мосгорсуде.

Ранее сообщалось, что в октябре этого года Якубов опубликовал в социальных сетях видеозапись с высказываниями, объясняющими необходимость осуществления террористической деятельности. Видеозапись находилась в открытом доступе на территории Российской Федерации. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Недавно говорилось, что Якубов был одним из участников драки на турнире UFC 294.

Материалы по теме
Задержанный за оправдание терроризма Якубов был одним из участников драки на UFC 294
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android