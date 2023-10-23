Суд избрал меру пресечения в отношении бойца Якубова, обвиняемого в оправдании терроризма

Российский боец поп-MMA Ильяс Якубов арестован до 11 декабря. Об этом информирует ТАСС. Якубова обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности. Ильяс вины не признаёт.

Отмечается, что постановление об аресте пока не вступило в силу и может быть обжаловано стороной бойца в Мосгорсуде.

Ранее сообщалось, что в октябре этого года Якубов опубликовал в социальных сетях видеозапись с высказываниями, объясняющими необходимость осуществления террористической деятельности. Видеозапись находилась в открытом доступе на территории Российской Федерации. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Недавно говорилось, что Якубов был одним из участников драки на турнире UFC 294.