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Снявшийся с боя с Махачевым Оливейра: даже когда лев ранен, он остаётся львом

Снявшийся с боя с Махачевым Оливейра: даже когда лев ранен, он остаётся львом
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Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил, что после травмы вернётся ещё сильнее. Напомним, Оливейра должен был подраться с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 294, но был вынужден сняться из-за травмы.

«Лев среди львов. Даже когда лев ранен, он остаётся львом. Когда лев ранен, он просто тихо уходит и потом возвращается сильнее», — написал Оливейра.

Фото: Из личного архива Чарльза Оливейры

Соперником Махачева вместо Оливейры в итоге стал австралиец Александр Волкановски, которого Ислам однажды уже побеждал. Победу Махачев добыл и в реванше. Поединок закончился победой россиянина уже в первом раунде.

Хабиб Нурмагомедов готовит Махачева к поединку с Волкановски:

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