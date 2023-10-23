Фьюри: я нокаутировал Уайлдера, я — главный нокаутёр супертяжёлого веса

Британский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что считает себя главным нокаутёром в дивизионе.

«Многие говорят, что Деонтей Уайлдер – самый сильный панчер в боксе в супертяжёлом весе, но я победил его. Я нокаутировал его. Так что эта корона достаётся мне. Я главный нокаутёр супертяжёлого веса», — сказал Фьюри на канале TNT Sports в YouTube.

Напомним, Фьюри и Деонтей Уайлдер встречались трижды. В первом поединке, проходившем в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, состоявшемся в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC. В ночь на 10 октября 2021 года спортсмены провели третий бой. Бойцы сразились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри.

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