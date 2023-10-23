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В команде Фьюри сказали, есть ли в контракте на бой с Усиком пункт о реванше

В команде Фьюри сказали, есть ли в контракте на бой с Усиком пункт о реванше
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Спенсер Браун, представитель менеджмента чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, подтвердил слух о том, что в контракте его подопечного прописан пункт о реванше с украинцем Александром Усиком.

«Всё зависит от того, что будет с бойцами. Будут ли травмы или кто-то случайно упадёт и повредит ногу, всё это будет учтено. Мы считаем, что победа в любом случае будет за нами, наш боец превосходит всех в супертяжёлом дивизионе. Реванш должен состояться, он прописан в контракте.

Будут ли на кону стоять все титулы в реванше? Вряд ли, но тяжело говорить наверняка. Но да, мы не можем дождаться первого боя и реванша, который состоится в следующем году», — сказал Браун в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

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