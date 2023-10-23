«Вот что решает в боксе». Беллью сказал, почему бой Джошуа и Уайлдера состоится

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью оценил вероятность организации боёв Энтони Джошуа с Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

«Считаю ли я, что Джошуа сразится с Уайлдером? Да. Суть в том, что в боксе решают деньги. Думаю, бой Джошуа с Фьюри также состоится. Мы увидим все эти бои, потому что в этой глупой игре всё решают деньги. Они диктуют всё.

Мы считали, что бой Фьюри с Усика никогда не состоится, но правильные люди представили нужную сумму, и угадаете, что? Они подписали контракт», — сказал Беллью в интервью YouTube-каналу ADE OLADIPO.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Джошуа нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в 2022 году.