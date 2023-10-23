Корешков оценил шансы Чимаева в чемпионском бою со Стриклендом

Бывший чемпион Bellator, российский боец смешанного стиля Андрей Корешков оценил шансы непобеждённого средневеса UFC Хамзата Чимаева в поединке с действующим чемпионом Шоном Стриклендом.

Напомним, Чимаев стал претендентом на титул, одолев нигерийца Камару Усмана на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«У Чимаева есть борьба, хорошая борьба, техничная. При этом его борьба не заканчивается лишь переводом и удержанием, он постоянно ищет момент для того, чтобы сделать приём. В бою с Усманом он был очень близок к тому, чтобы его задушить.

Если Чимаеву удастся в первых двух раундах реализовать попытки приёмов, он победит. Но чем больше будет затягиваться бой, тем сильнее будет становиться преимущество Стрикленда. Парень опытный, где надо, может потерпеть, а потом добавить. И там будет непросто, особенно если замедлится. Я 50 на 50 дал бы», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Олег Тактаров назвал главную ошибку Чимаева в последних боях.