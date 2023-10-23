Хавьер Мендес сказал, кто подготовил Махачева к хай-кику, потрясшему Волкановски

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянина Ислама Махачева, прокомментировал результат поединка своего подопечного с австралийцем Алексом Волкановски, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде. Он потряс Волкановски хак-киком и добив его у клетки.

«Готовил ли я его к финишу? Команда Ислама делала это. Вот что я вам скажу: Магомед, главный тренер в зале Абдулманапа [Нурмагомедова], готовил этот удар ногой под низкого соперника. Я выкладывал в соцсетях видео, где они перед выходом отрабатывали удары ногами с переводом на голову. Магомед должен получить всеобщее уважение за это», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.