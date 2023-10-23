Тренер Махачева объяснил, как его вес повлиял на реванш с Волкановски

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, высказался о факторах, повлиявших на выступление россиянина в реванше с австралийцем Алексом Волкановски, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Когда мы уже были готовы, я спросил Ислама, сколько он весит. Он ответил, что на 3,6 кг больше, чем в прошлый раз. И я сказал: «Оу, великолепно!» 12-часовая регидратация оказала на него большое влияние [в первом бою].

Он выглядел хорошо и не был истощённым, чему я был очень рад. Я тренировал многих бойцов, и было не так уж и много парней, сопоставимых с Исламом по силе. То же касается и Алекса. Он очень, очень силён. И когда парень становится тяжелее, многое меняется», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.