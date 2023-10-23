Махачев и Волкановски сделали совместное фото после реванша

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев сделал совместное фото с обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг), австралийцем Алексом Волкановски после боя.

Фото: из личного архива Хавьера Мендеса

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоялся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде. Махачев успешно провёл вторую защиту титула, завоёванного годом ранее.

Первый поединок Махачева и Волкановски прошёл в феврале на UFC 284. Тогда уроженец Дагестана победил единогласным решением. Примечательно, что от Махачева Волкановски потерпел своё первое поражение в престижнейшей организации мира.

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Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим.