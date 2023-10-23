Каннонье заявил, что должен был заменить Косту в бою с Чимаевым

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), американский ветеран Джаред Каннонье сообщил, что был кандидатом на замену бразильца Пауло Косты в поединке с Хамзатом Чимаевым. По словам американца, он готов был дать согласие на выступление, однако затем получил травму.

«Я получил предложение подраться с Чимаевым. К несчастью, я травмировался прежде, чем успел сказать своему менеджеру «да». Поэтому я не смог принять этот поединок на десятидневном уведомлении. Мне позвонили, предложили бой — и сделали это до того, как предложили его Усману. Так что это легко мог быть я», — сказал Каннонье в интервью Submission Radio.

Напомним, поединок Усмана и Чимаева стал соглавным событием турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Он завершился победой уроженца Чечни раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.