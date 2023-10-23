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Джо Роган отреагировал на победу Махачева в реванше с Волкановски

Джо Роган отреагировал на победу Махачева в реванше с Волкановски
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал результат титульного реванша в лёгком дивизионе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

«Я впечатлён тем, как он победил. Он показал такой прогресс… Он действительно внёс коррективы. Вероятно, они снова готовились к Волкановски, хотя у них и не был назначен бой.

Уверен, они изучили всё, что сделал Волкановски, а также то, как этому противостоять. Махачев закрыл многие из его сильных сторон. Он нивелировал удар по передней ноге, нанёс удар ногой по центру, а затем подготовил хэд-кик», — сказал Роган в своём подкасте.

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