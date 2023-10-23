Анкалаев обратился к UFC с просьбой устроить реванш с Уокером

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев обратился к руководству промоушена с просьбой организовать его реванш с бразильцем Джонни Уокером.

Напомним, поединок бойцов прошёл на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан несостоявшимся после того, как врач снял Уокера, взявшего паузу после запрещённого удара коленом со стороны Анкалаева.

«Хочу обратиться к руководству UFC и попросить Дану Уайта предоставить в ближайшее время возможность поставить жирную точку в этом уже принципиальном для меня противостоянии. Знаю, что моя дорога к поясу долгая и трудная, но в то же время она трудовая и честная. Оттого и более ценная», — написал Анкалаев в социальных сетях.