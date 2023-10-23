Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев обратился к UFC с просьбой устроить реванш с Уокером

Анкалаев обратился к UFC с просьбой устроить реванш с Уокером
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев обратился к руководству промоушена с просьбой организовать его реванш с бразильцем Джонни Уокером.

Напомним, поединок бойцов прошёл на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан несостоявшимся после того, как врач снял Уокера, взявшего паузу после запрещённого удара коленом со стороны Анкалаева.

«Хочу обратиться к руководству UFC и попросить Дану Уайта предоставить в ближайшее время возможность поставить жирную точку в этом уже принципиальном для меня противостоянии. Знаю, что моя дорога к поясу долгая и трудная, но в то же время она трудовая и честная. Оттого и более ценная», — написал Анкалаев в социальных сетях.

Материалы по теме
Глава UFC высказался о том, что бой Анкалаева и Уокера был признан несостоявшимся
Материалы по теме
Самый странный поединок года! Анкалаев нанёс запрещённый удар — и бой просто остановили
Самый странный поединок года! Анкалаев нанёс запрещённый удар — и бой просто остановили
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android