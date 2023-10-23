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Коста: Чимаев ужасно выглядел в бою с Усманом

Коста: Чимаев ужасно выглядел в бою с Усманом
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста прокомментировал выступление Хамзата Чимаева в поединке с бывшим чемпионом организации Камару Усманом.

«Там не было ничего хорошего — и стало ещё хуже после того, как я посмотрел бой. Поединок получился ужасным. Хамзат Чимаев выглядел ужасно. Три раунда ужаса. Он дрался с парнем из полусреднего веса, вышедшим на коротком уведомлении, который раньше даже не выступал в среднем весе.

Хамзат попытался финишировать его в первом раунде, но не смог, а затем отказался от этих попыток. Я искренне верю, что Усман побеждал его в последующих двух раундах. Что ещё я могу сказать? Он выглядел ужасно», — приводит слова Косты MMAJunkie.

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