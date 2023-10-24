Биспинг: соперничество Махачева и Волкановски окончено

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг прокомментировал результат титульного реванша в лёгком дивизионе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

«Ислам Махачев — по-прежнему чемпион мира в лёгком весе. Махачев победил Волкановски, и не просто победил, а финишировал в ярком стиле, сделав это в первом раунде. Невероятно. Хай-кик, старейший трюк. Сначала лоу-кик, а потом перевод на голову. Это было жёстко.

Первый бой получился очень близким, и люди тогда разделились во мнении. Но теперь никаких споров не осталось. Соперничество между ними окончено», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.