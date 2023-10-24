Махачев: если Волкановски умён, то пару месяцев отдохнёт

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев считает, что его соперник австралиец Алекс Волкановски должен взять паузу после досрочного поражения на UFC 294.

Напомним, ранее Волкановски заявлял, что, независимо от результата реванша с Махачевым, он намерен выступить в январе.

«Он не сможет [выступить] в январе. У него большая сечка в районе глаза, он пропустил тяжёлый удар ногой в голову, и именно поэтому ему нужен перерыв, сто процентов. Если он умён, если его команда умна, то он отдохнёт пару месяцев, поскольку его не задушили и не пробили по корпусу. Это удар в голову, но решение остаётся за врачами и его командой», — сказал Махачев на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Махачев объяснил выступление в первом бою с Волкановски.