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Фьюри: Усик должен драться со мной в декабре, у него нет выбора

Фьюри: Усик должен драться со мной в декабре, у него нет выбора
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Британский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном бое с украинцем Александром Усиком.

«Усик должен драться со мной в декабре, у него нет выбора. Он подписал контракт, поэтому, если он этого не сделает, он нарушит контракт и на него подадут в суд, так что у него действительно нет выбора», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Ранее в команде Фьюри рассказали, что бой с Усиком может состояться 23 декабря.

28 октября Фьюри проведёт бой с бывшим обладателем титула UFC в тяжёлом весе франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну.

На счету Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона завершился вничью.

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