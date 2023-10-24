Тарвер: если Фьюри победит Усика, он должен войти в топ-5 бойцов всех времён

Бывший чемпион мира Антонио Тарвер поделился мнением о бое за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я люблю Тайсона Фьюри. Он один из самых интересных персонажей в спорте, и я думаю, что человек с таким характером отлично занимается боксом. Посмотрите, сколько внимания привлёк его бой с Фрэнсисом Нганну и как мир бокса движется в направлении Ближнего Востока.

Я бы не удивился, если бы больше американских чемпионов мира проводили свои бои за границей, чтобы стать более международными бойцами, как Фьюри.

Усик будет наносить удары, но я не знаю, хватит ли у него нокаутирующей силы, чтобы закрыть шоу против Тайсона Фьюри. Если нет, думаю, что преимущество Тайсона в габаритах измотает Усика до 12-го раунда.

Не рассматриваю под микроскопом тренировочный лагерь и то, как они выглядят во время подготовки, это может измениться, но я так вижу. Если Фьюри нокаутирует Усика и завершит карьеру непобеждённым, то он должен войти в пятёрку лучших бойцов всех времён, особенно супертяжеловесов.

Он победил Владимира Кличко и долго был на вершине. Он должен быть на высоте. Я не могу поставить его выше Али, а также Мейвезера, но вы должны смотреть на Тайсона Фьюри сквозь призму его доминирования и тех денег, которые он собирается заработать. Он будет одним из самых успешных бойцов всех времён», – приводит слова Тарвера British Boxing News.

Ранее в команде Фьюри рассказали, что бой с Усиком может состояться 23 декабря.