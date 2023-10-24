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Ислам Махачев не получил первое место в рейтинге P4P от UFC

Ислам Махачев не получил первое место в рейтинге P4P от UFC
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Американский промоушен UFC обновил рейтинги бойцов. Изменения произошли в нескольких дивизионах.

Россиянин Ислам Махачев улучшил положение в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P), однако до первой позиции не добрался. С третьего места Ислам поднялся на второе. Третьим стал Александр Волкановски, которого Махачев победил на UFC 294 (ранее Волкановски был вторым). Первое место удерживает американец Джон Джонс. Отметим, что нигериец Камару Усман в рейтинге P4P опустился сразу на шесть позиций и теперь 13-й.

Мухаммад Мокаев и его соперник на UFC 294 Тим Эллиотт поменялись местами. Мокаев теперь десятый в наилегчайшем весе, а Эллиотт 11-й. Саид Нурмагомедов вошёл в топ-15 легчайшего дивизиона.

Хамзат Чимаев после обновления рейтинга уже не в полусреднем дивизионе, а в среднем – там боец занимает девятое место. Ринат Фахретдинов попал в топ-15 полусредневесов.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски:

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